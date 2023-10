Francos de Montréal – Spectra | LG2

(FR) Depuis des décennies, les Francos forgent les étés montréalais de milliers de festivaliers. Plus qu’un grand rassemblement au cœur de la ville, c’est un véritable miroir de la vitalité musicale et culturelle de la francophonie. LG2 s’est appuyée sur ce nom incontournable pour construire le langage graphique de la marque. Chacune des lettres du mot Francos a été dessinée dans une palette printanière pop qui s’amuse avec les contrastes. Ensemble, les lettres créent un mot-symbole iconique qui encapsule l’esprit festif et constitue les bases du système de design.

Le design graphique fusionné à celui de l’espace donnent lieu à une identité qui transcende les simples éléments architecturaux pour créer une expérience visuelle éclatée. Étant avant tout un festival de musique, la marque a été conçue pour vibrer au rythme des festivaliers s’exprimant en mouvement autant sur les supports de communication que sur les façades des édifices. Le système de design flexible et évolutif permet aux lettres de se transformer au gré des éditions du festival et sur tous les points de contact.

—

(EN) For decades, Les Francos de Montréal has been a summer fixture for thousands of festivalgoers. More than just a party in the heart of the city, the festival showcases the music and cultural vitality of the French-speaking world. LG2 used the festival’s name, which captures its distinct character, as a foundation for the brand’s new graphic language and design system. Each letter was drawn in a colour inspired by the spring season, using contrast to create a unique logotype that communicates the festival’s lively spirit.