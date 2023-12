Quartier Petit Champlain | LG2

(FR) Le Petit Champlain, c’est un morceau de la ville de Québec façonné avec soin, où chaque recoin raconte sa p’tite histoire. C’est un quartier où les artistes ont rapidement su tailler leur place et où tous y affichent leurs couleurs. Cet endroit fabriqué de toutes pièces est imbriqué d’histoire, de culture et de vie sous toutes ses formes.





En se promenant dans les rues du quartier, on remarque des milliers de textures, de couleurs et de détails qui ont inspiré LG2 à créer une marque vive, tissée par le moderne et le traditionnel à la fois. Chacune des couleurs identitaires est directement tirée du quartier – de ses portes, de ses briques, de la peinture de ses bâtiments. Ses deux typographies bien distinctes cohabitent, comme tous les recoins du quartier qui ont été façonnés par le temps, par le cœur, par les gens.





(EN) Petit Champlain is a lovingly constructed piece of Québec City, where every nook and cranny tells a story. It’s a neighbourhood where artists have found their niche and where everyone can show their true colours. Built on a dream and interwoven with history, the district teems with culture and life.



A stroll through the neighbourhood’s streets is a gallery of all the textures, colours and details that inspired LG2 to create a vibrant brand combining the modern and the traditional. Each signature colour reflects the neighbourhood’s character – the doors, bricks and paint on its buildings. Two distinct typographies coexist, like the many corners of the neighbourhood that have been shaped by history, heart and humanity.