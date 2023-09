Nortera | LG2

(EN) Nortera is the North American leader in ready-to-cook vegetable. Formerly known as Bonduelle Americas, Nortera needed a strong brand and a website that would demonstrate the scope of their offer to its partners, from wholesalers and retailers to restaurants and big-box stores.

With sleek design, illustrations and interactive animations, LG2 created a platform that sets Nortera apart from its competition. On top of showcasing the fruits and vegetables, the site emphasizes the company’s core values as a cutting-edge company that truly cares about the environment.





-----





(FR) Nortera est le leader nord-américain du légume préparé. Anciennement connue comme Bonduelle Americas, Nortera avait besoin d'une identité marque forte et d'un site web qui démontre l'étendue de son offre à ses partenaires, qu’ils soient grossistes, détaillants, restaurateurs ou magasins de grandes surfaces.

Avec un design épuré, des illustrations et des animations interactives, LG2 a créé une plateforme qui permet à Nortera de se démarquer de ses concurrents. En plus des fruits et légumes, le site met l'accent sur les valeurs fondamentales de l'entreprise comme entité avant-gardiste qui se soucie réellement de l'environnement.