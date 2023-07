Toundra | LG2

Serres Toundra: Friendly Nordic veggies





Thanks to Serres Toundra’s greenhouses, Quebecers can eat fresh, local vegetables all year round. Located in Saint-Félicien, a northerly region of Quebec, the greenhouses operate rain or shine, winter or summer, in a Nordic climate a stone’s throw from the Canadian tundra. Growing vegetables in a climate that is usually too cold for such crops is an innovative feat.





Fresh vegetables deserve a brand identity that’s equally fresh, so LG2 created a visual platform that’s both appealing and friendly. The rounded typeface echoes the greenhouses’ year-round abundance while the clean, straight lines are a nod to Serres Toundra's rigorous approach to farming. The brand’s colour palette is inspired by shades in the greenhouses, and playful illustrations feature in many of the brand assets, communicating the message that Toundra is a friendly brand that produces 365 days a year.





––––





Serres Toundra : sympathiques légumes nordiques





Grâce aux Serres Toundra, la population québécoise peut manger des légumes frais et locaux toute l’année. Situées à Saint-Félicien, une région plutôt au nord du Québec, les serres fonctionnent beau temps, mauvais temps, été comme hiver, et ce, dans un climat nordique, à deux pas de la toundra. Faire pousser des légumes dans un climat habituellement trop froid pour ce type de culture, c’est une idée innovante!





Parce que des légumes frais méritent une identité de marque tout aussi fraîche, LG2 a créé une plateforme visuelle appétissante et surtout sympathique. Sa typographie tout en rondeur rappelle la générosité des serres qui produisent toute l’année. Elle présente aussi des lignes franches et droites, à l’image de la rigueur allouée à l’agriculture par les Serres Toundra. Des illustrations ludiques accompagnent la marque dans plusieurs de ses exécutions, comme quoi Toundra, c’est une marque sympathique et généreuse à l’année!