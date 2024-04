Récré | LG2

(FR) RÉCRÉ

Après quelques années d’anomalie pandémique, LG2 désirait sortir les talents de leur tête, leur faire du bien. On a donc pensé à une philosophie : la créativité demande de se reconnecter à son enfant intérieur. L’anagramme C-R-É-E-R est devenue R-É-C-R-É, une marque employeur forte et ludique ayant comme point de départ l’identité corporative de LG2. De la « merch » à l’assemblée annuelle, en passant par l’affichage au bureau, la sous-marque Récré s’est éclatée et a pris une tournure où le jeu est à l’honneur.



-



(EN) RECESS

Creativity and teamwork have been put to the test in recent years. LG2 wanted to give people a chance to come together and reconnect with their inner child. Inspired by the unadulterated fun we had in our childhood schoolyards, and guided by LG2’s own brand platform, RECESS was born. The playful employer brand came to life through collectible merch, in themed games at LG2’s annual assembly, in prints and on digital screens throughout our offices.