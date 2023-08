The AArt Gallery | LG2

(EN) American Apparel took advantage of the decorated apparel industry’s largest trade show, Impressions Expo, to launch a distinctive brand experience.



In a sea of booths featuring countless products, the AArt Gallery stood out by using museum codes to showcase a single product – the classic black 2001 tee – and highlighted its iconic status in a minimalist, premium environment.



From the museum-like layout and staging to the steles, labels and display cases, every detail was designed to put visitors into a contemplative mood while immersed in American Apparel’s new direction. Inside a 16-foot-high black box suspended 4 feet above the ground, visitors followed a guided path, just like they would in a museum, to discover the black-and-white world of American Apparel through 7 innovative art installations highlighting the superior attributes of the classic black 2001 tee.



(FR) American Apparel a profité du plus grand salon professionnel de l’industrie de l’impression sur vêtement – Impression Expo – pour proposer une expérience de marque contrastante.



Dans une marée de kiosques présentant d’innombrables produits, la AArt Gallery s’est démarquée en utilisant tous les codes d’une galerie d’art pour mettre en exergue un seul produit, le tee-shirt noir classique 2001, et révéler son statut d’icône dans un environnement minimaliste et premium.



Parcours muséal, mise en scène, stèles, cartels, vitrines, chaque détail a pour objectif de plonger le visiteur dans un état de contemplation au cœur de la nouvelle direction d’American Apparel. À l’intérieur de cette boîte noire de 16 pieds de haut suspendue à 4 pieds au-dessus du sol, les visiteurs sont baignés dans l’univers noir et blanc d’American Apparel, et déambulent intuitivement à travers un parcours qui s’apparente à celui d’un musée. Les sept installations artistiques innovantes mettent en valeur les attributs supérieurs du tee-shirt noir classique 2001.