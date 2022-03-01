在2020年底到2021年初发现创作小神器Blender后，于是想沉下心来学习，发现大量三维进阶的学习内容风格都是非常优秀的科幻写实兽畜克苏鲁还有二次元风格，各路大神都非常厉害，每天都对他们垂涎，于是年初在多日下班之余抽空在油管学习了Guru和cgBoost的入门，摸了一段时间，体验了从入门到放弃的几次轮回后，好像体会到了奇妙的感觉，于是伴着照葫芦画瓢的磕绊进入了这个领域。

在练习的过程，发现自己无法像大神们可以做出很有张力的作品，对画面有感染力的风格无法精准拿捏，索性就随意做些记忆里的简单物品。一开始并没有给自己设定主题，仅单纯学习blender，伴随着自己沉迷中国八十、九十、零零年代老东西的习性，魔改了大量7788收藏网还有pin站的各种图片为贴图，做了一些自己有共鸣的老玩意儿，做着做着这些老东西就堆叠了起来，看起来就像回忆小时候的杂物房般美好，索性就给他们整合为一个个人作品，就叫：八零九零零零。

一开始学习就请教各位大佬，大家建议多去artstation多看，大神都基本上聚集在上面。还有一个重要建议是给自己配一台高配带大显卡的winPC。但作为Mac十几年的重度用户，好像一下也无法适应win的操作系统，于是 还是默默继续使用Mac系统，一开始使用blender里的eevee实时预览就被顺滑感震惊了，于是就决定用Mac来继续学习，在油管看过很多对比，Mac做三维会比win吃亏，吃的不止是一点点亏(用blender的cycles预览就可以看到质的区别)。从学习体验下来，eevee渲染器对我来说已经足够了，虽然eevee还有很多地方不如Cycles，但是可以通过从油管学习奇怪的方法来解决问题，如果要真正运动到工作流里，mac运行blender还是可以承担一些轻量级的工作。不过有一说一，用过blender的eevee的渲染器人很多都回不去了。

本项目为个人作品，欢迎指指点点。































