



























通过今年一段时间的学习和研究blender，想着用自己钻研的方法来应用到创作领域里，也是对创作的一次无情探索。这次的创作概念很多年前就有，只不过比较懒，不想画完然后做动画(以前干过, 还挺累)。现在刚好研究了blender新的表现方式试试看会不会事半功倍，然后就这么愉快的决定用自己研究的blender材质开干。

刚来上海的时候，出租车还可以抽烟，也会给司机递几根绝版大中华，有一次深夜下起了大雨，下班打车在回家路上，记得司机放着《爱得痛了》并疯狂摇晃着肢体，车身也跟着发动机的节奏在摇摆，雨后，空气开始通透，天空也开始美丽起来，车窗外的光线透过车窗的水珠反射到司机的后脑，形成了各种各样的异样的美状，打开朋友圈和微博，毫无悬念发现大家都对这场大雨做了深情的拍照和感动的记录，于是我也迫于现状不得不婀娜动情，用力抽了一口45元软盒中华，把烟雾吐在54岁司机背后的同时在思考，文学经常可以通过不同角度去观察同一件事物，那用视觉表现的方式来表现我回家路上的不同视角肯定也很美丽，于是就有了这个作品《回家路上》。想想以前抽的烟现在变成了电子的，以前纸和笔的手绘现在也变成电子的，以后可能更多在数字领域探索，不过我还是那个小小的我。

最后做出来有点复杂，在这里没有办法把作品全貌呈现，仅截取部分局部预览，也是对今年的创作总结画上不完美的问号。

个人创作，欢迎指指点点。







































