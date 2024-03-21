回户外 Back to Nature





主 KV视觉以「回」字型为整体结构，呼应本次「回户外」的主题，构建一个丰富的户外乐园。画面可上下翻转观看，有种平行世界破次元带来的趣味感，上下两个世界会有巧妙的互动设计。整体结构而言，从下往上是从城市到户外的过渡，涵盖了蕉下对户外定义的大部分基础场景。

户外是一个充满生机的地方，它能以独特的方式激活我们的感知力。当我们踏入户外，感官会被重新唤醒。眼睛会被多彩的景色吸引；耳朵会被虫鸣鸟叫填满；鼻子会被花草香包围；皮肤会被阳光温暖，微风轻抚。所以，我们在画面中放大了人类的“六觉”，由上至下分别是“心觉”“触觉”“嗅觉”“味觉”“视觉”“听觉”。回到户外，让我们更敏锐地察觉生活的美好，自然的美妙。

画面中还埋藏了大量的彩蛋，吸引用户去寻探索。营造出极致的户外乐园感，唤醒大家对户外的向往。















