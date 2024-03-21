回户外 Back to Nature

传统的户外品牌The NorthFace很多年前提出过影响整个行业至今的经典战役「去野」，那个「去」字表达了对于品牌对于未知的探索，完美契合品牌的冒险基因。与之相反，我们蕉下作为「轻量化户外」的倡导者，户外的「未知」所带来的不安和冒险感恰恰是我们最不想要的，所以我们用了一个「回」字表达出我们对户外的不同理解——在生活中，我们会说「回家」、「回学校」、「回公司」，每一个「回」指向的都是我们有归属感的地方，而这层「归属感」正是「轻量化户外」想传递的户外之美，因为人类本就来自天地之间，人去了户外，其实跟「回家」、「回学校」是一样的。
因此我希望从此以后，在蕉下品牌的概念里没有「去」，只有「回」，「回户外」是一种回，「回家」也是一种回，两种回都是快乐的，因为我们都是回到了让我们有归属感的地方。
因此我希望从此以后，在蕉下品牌的概念里没有「去」，只有「回」，「回户外」是一种回，「回家」也是一种回，两种回都是快乐的，因为我们都是回到了让我们有归属感的地方。
主 KV视觉以「回」字型为整体结构，呼应本次「回户外」的主题，构建一个丰富的户外乐园。画面可上下翻转观看，有种平行世界破次元带来的趣味感，上下两个世界会有巧妙的互动设计。整体结构而言，从下往上是从城市到户外的过渡，涵盖了蕉下对户外定义的大部分基础场景。
户外是一个充满生机的地方，它能以独特的方式激活我们的感知力。当我们踏入户外，感官会被重新唤醒。眼睛会被多彩的景色吸引；耳朵会被虫鸣鸟叫填满；鼻子会被花草香包围；皮肤会被阳光温暖，微风轻抚。所以，我们在画面中放大了人类的“六觉”，由上至下分别是“心觉”“触觉”“嗅觉”“味觉”“视觉”“听觉”。回到户外，让我们更敏锐地察觉生活的美好，自然的美妙。
画面中还埋藏了大量的彩蛋，吸引用户去寻探索。营造出极致的户外乐园感，唤醒大家对户外的向往。
人物设计
人物设计 Review
Client：蕉下 Beneunder
Agency：COOLDOWN 技能冷却
Agency：COOLDOWN 技能冷却
创意总监：蔡萌
创意：656、WANG2MU
美术指导：WANG2MU
插画设计：WANG2MU、656
插画协助：大川
字体设计：大川
文案：蔡萌
PM：Kathy、饭饭
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