今年某天被一条奇特的二维动画吸引，发现创作者叫得豆者Dedouze(有兴趣去搜英文名就好…..)，找到作者油管，作者创作方法是用blender完成全流程，再次被blender魔法震撼，这种时候怎能按捺得住自己心里的小公猪，然后顺藤摸瓜找到了Lightning Boy Studio和Kristof Dedene的油管非常慷慨的讲述了如何用blender完成二维效果的方法，于是开启了我打算研究用blender创作二维插画的尝试。虽然过程很曲折，不过通过了绕弯的方式了解了blender的着色器，这套方式逻辑根本上就是把阴影暗部过渡面转换自己所需的笔触，对创作效率有非常很大提升，特别是如果要进行此类的动画创作来说，blender是不二之选，也越来越多人喜欢用blender来创作。

一直很喜欢日本艺术家立石大河亞(タイガー立石)，在创作前参考了大量他的作品，我的实验品也深受他影响，于是我设想的研究方向是略微带质感、有点手工和手绘感的风格，我得从传统三维的三渲二逻辑中图形的扁平的暗部变为带有笔触感的表现方式，一开始并没有这么容易，自己对着色器的了解还是凤毛麟角，花了好长一段时间琢磨，后来还在blendermaket上买了一套Pastelini蜡笔风格的着色器，当打开别人的着色器一看花花绿绿的节点让我马上崩溃，完全无法理解……再一次让我狠下心来研究并做一套自己的节点。花了好长一段时间，综合别人的着色器节点总结起来并结合自己的方向，并做了不到几十套自己的渲染笔刷，终于做出了自己不怎么成功的材质，一发不可收拾便有了下面的实验作品……blender真的是魔法。

个人实验作品，欢迎指指点点。