CRIAÇÃO





A nova marca e expressão de Zuk permitem uma modularidade e diversidade de aplicações trazendo elasticidade para a linguagem em diversos pontos de contato. O logotipo assume diferentes combinações, se adaptando aos diferentes espaços de forma sólida e harmoniosa.

O logotipo é arrojado e marcante. Reflete o novo momento de Zuk com performance e atenção para o mundo digital. Sua construção traz diagonais expressivas que lembram portas se abrindo e destacam a marca na linguagem visual.

A ilustração e fotografia apresentam Zuk como uma Marca real e inspiradora. Com foco nas pessoas e seus momentos transmitindo aconchego e confiança. A nova paleta de cores é vibrante e convidativa, refletindo a personalidade otimista da Marca e convive com uma tipografia que apresenta a experiência do negócio de forma próxima e inspiradora. A tipografia de apoio é simples e digital, trazendo clareza e auxiliando a simplificar a linguagem do universo dos imóveis.



Universo Verbal





Para traduzir em atitude de fala o propósito de “Fazer do chato algo fantástico”, criamos tons de voz que desmistifiquem e aprofundem o universo do leilão e realcem também a camada de encantamento deste segmento.

Zuk se torna uma marca que fala em “Fantastiquês”, com vocabulário inspirador e que remete ao espetáculo de forma proprietária; “Sentimento que Fala” que traz a emoção certa para o discurso e o “Siga A Minha Voz”, que transmite confiança para conduzir as pessoas pelo processo do leilão até a entrada no imóvel. Esses recursos são possíveis graças à sintonia com o arquétipo do mago, que permite destravar conhecimentos de maneira transformadora.

Em títulos como “Se o leilão é um espetáculo, imagina a vista do seu novo escritório.”; “Zuk! A desconfiança desapareceu.” e “Pra se maravilhar do leilão ao open house.”, equilibramos textos que combinam cenários, etapas do leilão e expressões fantásticas, inclusive tornando o nome “Zuk” uma onomatopeia, tal qual um feitiço capaz de descomplicar e surpreender nossos consumidores do início ao fim de suas jornadas.