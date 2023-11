一颗精心制作的甜点,就是「一颗闪耀的星光」。我们以品牌字母ST相互映照形成的一颗方形,作为光耀的最小单位。在此基础上,我们重复并记录方形有规律运动后形成的轨迹,模拟群星闪耀的明暗变化。