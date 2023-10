Curadora es una marca que cura y vende objetos de decoración y diseño para el hogar ubicada en Monterrey, México. Para el concepto, nos basamos en la esencia y palabras claves del proyecto y propusimos la idea de encontrar magia a través de la curiosidad Para la identidad visual, planteamos un estilo amigable y versátil que puede abordar los diversos estilos e ideas de los diseñadores que colaboran con la tienda. Para el logotipo, propusimos el uso de unas manos que reflejan la magia de la creación, en consonancia con el concepto propuesto.









Curadora is a brand that curates and sells home decoration and design objects located in Monterrey, Mexico.

For the concept, we drew inspiration from the project's essence and keywords, and we proposed the idea of discovering magic through curiosity.