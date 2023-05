Venimos a Ver es una galería y tienda de arte ubicada en la Colonia Donceles de Cancún, México.

Es un espacio amigable que ofrece piezas de arte a un precio accesible. Con artistas locales y foráneos, desde talentos emergentes, artistas reconocidos, entre más.



Para el estilo gráfico propusimos hacer una imagen amigable, divertida y colorida para hacer alusión al nombre y a su personalidad.





---





Venimos a Ver ("We came to see") is a gallery and art shop located in Colonia Donceles in Cancun, Cancun, Mexico.

It is a friendly space that offers art pieces at an affordable price. With local and foreign artists, from emerging talents, renowned artists, among others.



For the graphic style we proposed to make a friendly, fun and colorful images to allude to the name and its personality.









Creative Direction: Estudio Wikka

Branding: Estudio Wikka