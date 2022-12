Public Lecture Series Fall 2022 | HKU Architecture

โ€œ๐˜๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ฎ, ๐˜ข๐˜ด ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ, ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ถ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ธ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ (๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ญ๐˜บ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ด๐˜ญ๐˜บ) ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ โ€˜๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ดโ€™ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ด. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ช๐˜จ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜จ๐˜ฉ ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ถ๐˜ฆ. ๐˜‹๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜บ ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ โ€“ ๐˜ช๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ. ๐˜๐˜ต ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ธ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ, ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ, ๐˜ข ๐˜ด๐˜ช๐˜จ๐˜ฉ๐˜ต, ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ, ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต, ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ค๐˜ฆ, ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ด ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜บ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ญ.โ€





Branigan, Edward (1992). Narrative Comprehension and Film. London/New York: Routledge.ย



Clientโ€”

Department of Architecture, The University of Hong Kong



Typeface in useโ€”

PP Formula Condensed by Pangram Pangram Foundry

IBM Plex Sans by IBM