Identidade visual e ilustrações para o musical "Vozes Negras, A Força do Canto Feminino."

O “musical em formato de série” passeia pela bossa n ova, jazz e pop soul brasileiro, em um total de seis espetáculos independentes que permeiam épocas e vozes negras feminina s marcantes. Enquanto cada episódio se desenvolve, debatedoras como Conceição Evaristo, Flávia Oliveira, Aza Njeri, Carolina Rocha, Taísa Machado, Leilane Ribeiro, Flavia Diniz, Jurema Wernek promovem um diálogo entre gerações.





Visual identity and illustrations for the musical theater "Black Voices, The Power of Female Singing".

The “musical in series format” explores Brazilian bossa nova, jazz and pop soul, in a total of six independent shows that permeate eras and remarkable female black voices. As each episode unfolds, debaters such as Conceição Evaristo, Flávia Oliveira, Aza Njeri, Carolina Rocha, Taísa Machado, Leilane Ribeiro, Flavia Diniz, Jurema Wernek promote a dialogue between generations.