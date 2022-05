Brevet Cycling Café

San Cugat del Vallés, Barcelona.





ESP





Brevet CC es un nuevo concepto de cafetería healty & bike friendly que ofrece una amplia gama de cafés acompañados de otras bebidas saludables.

Para los amantes del ciclismo el término Brevet viene de lejos, de la mano de las historias más épicas de este deporte. Los brevets son etapas de ciclismo de carrera de gran fondo, no competitivos, non-stop y de autosuficiencia. El objetivo que persiguen es adquirir un gran fondo para poder participar en cualquiera de las randonnées que existen, siendo la clásica París-Brest-París (1200 km), la reina de todas ellas.

.

El desarrollo de la identidad está inspirado en la velocidad y en el diseño de las camisetas de ciclismo. Junto con la marca y alternativas de uso, desarrollamos varias ilustraciones para diferenciar los distintos tipos de café de especialidad.





ENG





Brevet CC is a new concept of healthy & bike friendly coffee shop that offers a wide range of coffees accompanied by other healthy drinks. For cycling lovers, the term Brevet comes from afar, hand in hand with the most epic stories of this sport. Brevets are non-competitive, non-stop, self-sufficient long-distance cycling stages. The objective they pursue is to acquire a large fund to be able to participate in any of the randonnées that exist, being the classic Paris-Brest-Paris (1200 km), the queen of them all.

.

The development of the identity is inspired by speed and the design of cycling jerseys. Along with the logo and use alternatives, we developed several illustrations to identify the different types of specialty coffee.