COWBOY BEBOP LOGOTYPES & SYMBOLS

Cowboy Bebop

With the Japanese anime series Cowboy Bebop, another cyberpunk story managed to gain international attention in the 1990s, and was released as a live-action adaptation on the Netflix streaming platform in 2021. With this lettering series, selected supporting film characters and elements were illustrated and depicted.

Complementary typography: Myriad Pro & 兰亭黑-简​​​​​​​



カウボーイビバップ

日本のアニメシリーズ「カウボーイビバップ」では、1990年代に別のサイバーパンクの物語が国際的な注目を集めることに成功し、2021年にNetflixストリーミングプラットフォームで実写映画として公開されました。このレタリングシリーズでは、映画を支えるキャラクターや要素を厳選し、イラストで表現した。

タイポグラフィを補完する。Myriad Pro & 兰亭黑简