Lord of the Rings Type Series Vol.1

The Lord of the Rings













A typographic excursion through the fantastic world of JRR Tolkien. A literary legacy that continues to fascinate people all over the world to this day. As fascinating as reading the book was the idea of giving the characters and places of the story a typographic face.





JRR 托尔金的奇幻世界字体之旅。托尔金的文学遗产至今仍吸引着世界各地的人们。与阅读这本书一样令人着迷的是为故事中的人物和地点赋予字体面貌的想法。





Uma excursão tipográfica pelo fantástico mundo de JRR Tolkien. Um legado literário que continua a fascinar as pessoas em todo o mundo até hoje. Tão fascinante quanto a leitura do livro foi a ideia de dar aos personagens e lugares da história um rosto tipográfico.





JRRトールキンのファンタジックな世界をタイポグラフィで巡る。今日に至るまで世界中の人々を魅了し続ける文学遺産。本を読むのと同じくらい魅力的だったのは、物語の登場人物や場所にタイポグラフィの顔を与えるというアイデアだった。





Типографский экскурс в фантастический мир Дж. Р. Р. Толкиена. Литературное наследие, которое и по сей день продолжает очаровывать людей по всему миру. Не менее увлекательной, чем чтение книги, была идея придать персонажам и местам этой истории типографское лицо.





Une excursion typographique dans le monde fantastique de JRR Tolkien. Un héritage littéraire qui continue de fasciner les gens du monde entier. L'idée de donner un visage typographique aux personnages et aux lieux de l'intrigue était aussi fascinante que la lecture du livre.





رحلة طباعية عبر عالم جي آر آر تولكين الرائع. إرث أدبي لا يزال يبهر الناس في جميع أنحاء العالم حتى يومنا هذا. كانت فكرة إعطاء الشخصيات والأماكن في القصة وجهاً طباعياً رائعاً مثل فكرة قراءة الكتاب.