Magnum Destinations:

Taste the Pleasures of the World





Lola MullenLowe & Antiestático contacted me to create a set of illustrations that would be the starting point of a new campaign for Magnum called “Pleasures of the world” that included a series of posters, postcards, videos & art worlds that explore different cities and pleasures of Amsterdam, New York, Las Vegas & Tahiti.





Full Credits:

@jorgeartola @guajirobampo

Animation Directors: Vincenzo Lodigiani @centolodigiani @lucasborras @moi_arancibia @smogtv

Executive Producer: Juliana Cordoba @juli_cordoba_barcelona • r oduc er: Marcos Mariani @marcosmariani

