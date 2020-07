Mostra de Arte da Juventude

In 2019, the MAJ (Youth Art Exhibition) celebrated its 30th anniversary and Sesc invited us to develop the project’s new logo, as well as the identity, visual universe and signage of the commemorative edition. Following the format of traditional art salons, the exhibition sheds light on contemporary young art production. Currently, it is one of the main cultural events in the interior of the state of São Paulo and places the city of Ribeirão Preto on the brazilian’s visual arts map.





The new MAJ logo was designed combining geometric shapes with ink traps that pushes it away from a typically modernist solution. The highlight is the character ‘M’, which gains an extra “leg” to reproduce the boost given to MAJ’s featured artists.





The 30-year edition’s visual identity simultaneously plays tribute to the new artists discovered and the city of Ribeirão Preto. We created a series of graphics that refer to sparks, representing young talents at the time of expansion and professional growth, as well as Ribeirão ‘s powerful sun.





COLOPHON

Typography: Basis Grotesque









PT

Em 2019, a MAJ (Mostra de Arte da Juventude) completou 30 anos e o Sesc nos convidou para desenvolver o novo logotipo do projeto, a identidade, o universo visual e a sinalização da edição comemorativa. Seguindo o formato dos tradicionais salões de arte, a mostra joga luz à produção artística jovem contemporânea. Atualmente, é um dos principais eventuais culturais do interior do estado de São Paulo e coloca a cidade de Ribeirão Preto no mapa das artes visuais.





Para compor o novo logotipo da MAJ desenhamos uma tipografia exclusiva. A fim de remeter simultaneamente ao clássico e ao inovador, criamos tipos geométricos que contam com ink traps que distanciam o logo de uma solução tipicamente modernista. O destaque fica para o caracter ‘M’, que ganha uma “perna” extra para representar o impulso dado aos artistas e a oportunidade de um novo passo nas suas carreiras.





Na identidade visual da edição de 30 anos, decidimos homenagear simultaneamente os novos artistas descobertos e a cidade de Ribeirão Preto. Criamos uma série de grafismos que remetem a faíscas, representando os jovens talentos em momento de expansão e crescimento profissional.





COLOPHON

Tipografia: Basis Grotesque