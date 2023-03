SUMMY CHOCOTOY X ADIDAS

Summy Viene de las montañas alejadas del mar. Un día navegando por Internet se topó con el caribe y le enamoró su cultura, sus colores y su música y a partir de ese momento decidió cambiar para siempre su manera de vestir.

Ahora su estilo es mucho más playero y sus colores mucho más caribeños.

Comes from the mountains far away from the sea. One day browsing through the Internet Summy stumbled upon the Caribbean and fell in love with its culture, its colors and its music and from then on Summy decided to change forever the dress style. Now Summy has a much more beachy and Caribbean style and colors.





The desire to be every day closer to the beach accompanies Summy everywhere.