Toboggan | lg2

A new festival, a new name. lg2 was tasked with creating a name and distinctive, enduring brand platform that would help establish the event, with its international-calibre lineup of musical acts, as one of Quebec City’s top winter highlights.





Rooted in the Algonquin language, Toboggan represents the means of merrily transporting many people in winter.





To capture the realities of outdoor winter shows, the brand draws inspiration from the colours, the shapes and patterns of the cold season. The musical sound waves harken back to the hills and valleys populated by toboggans. By fusing beauty and delight, Toboggan stands out from the crowd.





—





Qui dit nouveau festival dit nouveau nom. lg2 fut mandatée pour créer un nom et une plateforme de marque distinctive et pérenne qui pourront permettre à l'événement de présenter une programmation musicale de calibre international et d'instaurer un rendez-vous hivernal incontournable dans la ville de Québec.





Prenant racine dans le langage algonquin, Toboggan représente l’objet qui transporte dans le plaisir plusieurs personnes en hiver.





Afin de bien représenter la réalité des spectacles extérieurs et hivernaux, la plateforme de marque s'inspire des couleurs, des formes et des codes de la saison froide. Les ondes musicales rappellent les collines et les vallons empruntés par les toboggans. Unifiant plaisir et beauté, l’image de Toboggan se démarque par sa simplicité.





—