AR2 is a construction company that arises from the need to fill a gap in the market, giving the customer a detailed monitoring of each project. The vision is born from years of experience in a stagnant market, where it’s urgent to communicate truth to the client, clarifying all phases and the process behind a construction project.





In this project, we strive for a modern approach, oriented towards a niche market that seeks special attention to detail and that values ​​exclusivity. Thus, inspiration arises from the artistic currents of the first half of the 20th century, using the past as a parallel to the work developed by AR2: modernity with inspiration in what was done in the past.





This dichotomy appears represented not only in the type, but also in the modern use of color, in contrast to the name and the brand, which takes us to another time. An aesthetic duality that we seek to highlight across the whole identity.













AR2 é uma empresa de construção que surge da necessidade de suprimir uma falha no mercado, dando ao cliente um acompanhamento detalhado de cada projeto. A visão nasce de anos de experiência num mercado estagnado, onde urge comunicar verdade ao cliente, clarificando todas as fases e o processo de uma empreitada.





Neste projeto, pretendemos uma abordagem moderna, orientada para um nicho de mercado que procura uma atenção especial ao detalhe e que valoriza a exclusividade. Assim, a inspiração surge das correntes artísticas da primeira metade do século XX, num recurso ao passado enquanto paralelismo para o trabalho desenvolvido pelos AR2: modernidade com inspiração no que de melhor se fazia antigamente.





Esta dicotomia aparece representada não só na fonte, como na utilização moderna da cor, em contraste com o nome e a marca, que nos remetem para outra época. Uma dualidade estética que procuramos realçar em toda a linha nesta identidade.