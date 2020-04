Mois de l'économie sociale

Une initiative du Chantier de l'économie sociale et des Pôles d'économie sociale.

Novembre, c’est le moment où l’on démystifie l’économie sociale au Québec pour en constater l’importance de ses retombées économiques et sociales à travers ses différentes régions. Modèle d’affaires trop souvent mal compris par la population, la campagne 2019 mise sur la réalité des entreprises d’économie sociale en mettant à l’avant-plan les valeurs et les retombées socio-économiques à l’aide de statistiques éloquentes et concrètes.





Cette première campagne présente une ambiance chaleureuse, des couleurs vives et des photographies offrant un nouveau coup d’oeil sur ce modèle d’affaires humain et bien ancré depuis longtemps au Québec.



Social economy is at work throughout Québec.

As a business model too often misunderstood by the population, the 2019 campaign focuses on the reality of social economy enterprises by highlighting socio-economic values and benefits using eloquent and concrete statistics.



This first campaign presents a warm atmosphere, bright colors and charming photography style. It offers a new look to this human business model.