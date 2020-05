Fonds Mille et UN

Le Fonds Mille et UN pour la jeunesse est le premier projet gouvernemental d’envergure qui allie le financement participatif, la contribution d’entreprises et le soutien financier du gouvernement.







Propulser les idéateurs d'ici



L’identité visuelle met de l'avant les multiples facettes que représente l’aventure entrepreneuriale. Les illustrations font place aux jeunes entrepreneurs qui font le saut dans l’aventure, les différents porteurs de projets et l’appui de la population à travers le financement participatif. Les formes géométriques, les couleurs vives et la présence de la grille nous réfèrent aux nombreuses sources de solutions soutenant les projets, mais aussi aux aspects plus concrets que représente l’entrepreneuriat.







Cette diversité visuelle est à l’image du Fonds et des milles et unes possibilités qui s’offrent aux jeunes entrepreneurs qui désire se lancer en affaire.





Propel Québec’s innovators to success

The identity highlights the entrepreneurial journey, and the illustrations give way to young entrepreneurs who leap into the adventure. The shapes, the bright colors and the grid refer to the many sources of solutions supporting the projects.