ALBANA





Corporate identity project for a company based in Guadalajara Jalisco, specialized in the sale of pots and plants, in addition to different design items. We took as reference the Mexican culture, the tradition of the mexican artysan tradition, the botanical culture, Albana is a space where they work with Mexican indigenous artisans.





Proyecto de identidad corporativa para una empresa próxima a abrir operaciones en Guadalajara Jalisco,

especializada en la venta de macetas y plantas, además de diferentes artículos de diseño.

Tomamos como referencia la cultura mexicana, la tradición del barro, los ocres, y la cultura botánico, así como la creación de un espacio donde se vincule el trabajo con artesanos mexicanos.