Doyle

Doyle was founded during the Christmas season of 1978 in the Montréal district of St Henri by Optometrist Luc Doyle. The storefront on Notre Dame St. is open to this day and Doyle continues to be a family-run company. With 19 locations across Québec today, Dr. Doyle’s original vision for the company remains intact : to be of value to the neighbourhood and of service to its residents.









Doyle a été fondé à l'hivers 1978 dans le quartier St Henri de Montréal par l'optométriste Luc Doyle. Son commerce sur la rue Notre-Dame Ouest s'y trouve encore à ce jour. Aujourd'hui, l'entreprise familiale s'est enracinée dans une multitudes de quartiers, avec ses 19 différentes locations éparpillées à travers le Québec. La vision originale de la famille Doyle demeure encore à ce jour : apporter de la valeur au quartier et être au service de ses résidents. Over the years Doyle has remained steadfast in its commitment to made-to-measure eye care and has always understood the unique role eyewear plays: at once a utilitarian accessory and a style statement closely bound to one’s identity. Uncompromising on both fronts, Doyle’s customer care is matched only by the tireless sourcing of the latest and most interesting emerging eyewear brands in the world, including its very own Atelier 78.