Book Design David / ДАВИД

The life of David Ashotovich Sarkisyan

Moscow-based architects Meganom has had the book David also designed by Dutch designers Beukers Scholma: Russian Design meets Dutch Design for the second time. The book about David Sarkisyan is a logical continuation of the book about Alexandra Pavlova. Both had a special relationship with the initiator Meganom. Meganom specializes in architecture and urban design. Among other things, they are currently working on an extension for the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow, a 305-meter residential tower on Manhattan in New York and an urban redevelopment strategy for the Moscow River.

The books have become a sort of brother and sister: the same format and built on the same grid, but two very different books. The book David consists of texts, letters, documents and photos of his family members, friends and colleagues: scientists, architects, curators, directors, artists, journalists, art historians and museum staff. In addition to these contributions, the book contains a complete overview of the exhibitions that David Sarkisyan organized for more than ten years in the Shchusev Museum of Architecture (MUAR) in Moscow. David was a versatile man, he was a researcher at the All-Union Scientific Research Institute for Biological Testing of Chemical Compounds (1976–1985), documentary maker at Fishka-Film Studios (1989–1999) and director of MUAR (1999-2010).

The complex content has been made accessible through various types of paper. White coated for essays, uncoated colored paper (with an archive atmosphere) for overviews of the chapters (for example the exhibition overview) and novel paper for letters and attachments. Throughout the entire book, important texts and interviews were printed in a large type size on blue-printed pages. The idiosyncratic nature of David is shaped with the huge opening heads that boldly run through the heart of the book over two pages. And just like with the book Kaplya, a personal reference to the person has also been made here. A bright red cover: David loved red.

The book is published in both Cyrillic and English.

See also the book Kaplya about Alexandra Pavlova on Behance.

ДАВИД Книга о Давиде Ашотовиче Саркисяне

В рамках реализации проекта книги «Давид» российское архитектурное бюро «Меганом» опять обратилось за помощью к голландским дизайнерам «Beukers Scholma». Итак, российский дизайн встречается с голландским дизайном во второй раз. Книга о Давиде Саркисяне – логическое продолжение книги об Александре Павловой. И у Давида, и у Александры были особые отношения с архитектурным бюро «Меганом», по чьей инициативе были изданы эти книги. «Меганом» – московское бюро, специализирующееся на архитектуре и градостроительстве. Среди проектов, которыми в настоящее время занимается «Меганом», – расширение комплекса Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве, проектирование 305-метровой жилой башни (Нью-Йорк) и разработка стратегии реабилитации и развития прибрежного пояса Москвы-реки. «Капля» и «Давид» стали своего рода братом и сестрой. Один формат и шаблон, но это две совершенно разные книги. В книгу «Давид» вошли тексты, письма, документы и фотографии его родственников, друзей и коллег: ученых, архитекторов, кураторов, режиссеров, художников, журналистов, искусствоведов и музейных сотрудников. В книге также представлен полный обзор выставок, организованных им за более десяти лет работы в Государственном архитектуры им. М. В. Щусева (МУАР). Трудовой путь Давида Саркисяна отражает разносторонность его личности: научный сотрудник Всесоюзного НИИ по биологическим испытаниям химических соединений (1976–1985), документалист в студии «Фишка-фильм» (1989–1999) и директор МУАР (1999–2010). Использование различных типов бумаги сделало более доступным сложное содержание книги. Белая мелованная бумага для эссе, цветная немелованная (эффект архивных материалов) для обзоров (например, обзоров выставок) и типографская для писем и приложений. На протяжении всей книги важные тексты и интервью напечатаны на синей бумаге крупным шрифтом. Как дань уникальной природе Давида – огромные заголовки поперек двух страниц, которые без стеснения проходят через сердце книги. И, также как и в «Капле», в книге «Давид» содержится личная ссылка на ее главный персонаж – ярко-красная обложка, потому что Давид очень любил красный цвет. Книга опубликована на русском и на английском языках. См. также « Капля » об Александре Павловой.

Book: 215 x 285 mm / 536 pages

Publisher: MGNM Books

Commissioned by: Meganom office for architecture, Moscow

Authors and compilers: Natalya Dushkina, Taisia Osipova

Authors: Yuri Grigoryan, Alexander Brodsky, Natalia Dushkina, Maria Tsantsanogl

ISBN: 978-5-604-00231-5 (English) / 978-5-604-00230-8 (Cyrillic)

