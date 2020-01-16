Junior high school​​​​​​​ contact book

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會欺騙你大腦的聯絡簿

開學了！聯絡簿不僅是寫下每日所想、所見、所聞之處，更是自我對話與成長過程的紀實。

很開心今年有機會做這次突破性的設計，謝謝新北市教育局持續開放嘗試這些大膽的提案，繼107學年兩個學期的聯絡簿封面分別以插畫與攝影手法呈現後，這學期以歐普藝術的幾何「視覺錯視」作為概念，結合「價值思辨」的內容議題，面對真假、是非、對錯之間，我們該如何辨別與思考？





▌真的是這樣嗎？ ― 思考的謬誤

台灣缺少思辨的課程，因此我們持續將思辨文章導入聯絡簿的內容當中，邀請哲學作家、哲學哲學雞蛋糕作者 朱家安 （Kris Chu） 撰文，從 #價值思考 到 #溝通方案，每個月選了一個適合國中生的主題：



十月｜考卷可以留白嗎？

十一月｜被罵了可以打回去嗎？

十二月｜這一科真的好無聊，怎麼辦？

一月｜作弊有什麼問題嗎？



期許孩子們除了閱讀品德文章外，在國中階段就能與老師、家長與同學們開啟更多討論與反思。



▌真的是這樣嗎？ ― 視覺的謬誤

使用「錯視」的幾何圖像來詮釋這學期的主軸，目的是讓封面可以延續不同的表現形式與風格，給予學生更多元的美感刺激；在7、8、9年級分別採用三種不同的視覺假象，就像文字會騙人一樣，視覺也是會騙人的！



七年級｜彩度對比錯視

八年級｜運動錯視

九年級｜多穩態知覺



透過創造視覺假象，這樣的「視覺謬誤」也串連起內頁思辨文章中所討論的「思考謬誤」，引發觀者開始思考：#真的是這樣嗎？

兼具使用考量與手感趣味的 #局部上光設計，讓學生從看到與摸到聯絡簿封面時，就是美感學習的開始與延展。內頁插畫繪製則找來風格鮮明的兩位插畫家周依 CHOU YI 與李竺潔 Chu Chu Lee，以不同的創作者角度呈現內容圖文所傳達的世界觀！



聯絡簿，讓我們學會 #練習與分享。

練習 - 是思考練習、溝通練習、成長練習，是老師、家長、同學的角色學習。

分享 - 是創意分享、過程分享、情感分享，也是知識與生活經驗的共享。







108-1 新北市立國民中學

品德教育聯絡簿 設計團隊

專案統籌 ▏美感細胞

創意指導 ▏HOUTH

封面設計 ▏何婉君

插畫繪製 ▏周依、李竺潔

內頁編排 ▏黃郁惠

合作撰文 ▏朱家安

出版單位 ▏新北市政府教育局



