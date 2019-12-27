Turkish Airlines Illustrations
Multiple Owners

Türk Hava Yolları ile ürettiğimiz ve sitelerinde kullanılacak ilüstrasyon serisini nihayet paylaşabiliyorum. 
Aylar süren uzun bir işbirliği sonunda çıkan ve beni oldukça mutlu eden bir proje oldu. 


Some artworks illustrations i can share finally which we’ve created with Turkish Airlines . 
Was a long and a nice journey for myself. I am quite satisfied with the result hope you guys enjoy it as well!
Istanbul Airport- Dünyanın yeni buluşma noktası, İstanbul Havalimanı!
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Uçuş Ağı- Sizi dünyada en fazla ülkeye taşıyan havayoluyuz!
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Filo- İleri teknolojiyi kusursuz konforla buluşturan genç filomuzla tanışın.
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Skylife- Skylife ile dünyadaki farklı kültürlere ve güzelliklere yakından bakın.
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Touristanbul- Havalimanında aktarmanızı beklemek yerine İstanbul turuna çıkabilirsiniz.
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İndirim- Engelli yolcularımıza indirim!
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Shop&Miles- Millerinizle alışveriş yapmaya ne dersiniz? Shop&Miles’a davetlisiniz.
Ödeme- Hızlı ödeme yapın, zaman kazanın!
Miles&Smiles- Ayrıcalıklı bir uçuş deneyimi yaşamak ve uçtukça Mil kazanmak için Miles&Smiles üyesi olun.
Miles&Smiles- Miles&Smiles kredi kartıyla ekstra Mil kazanın!
Miles&Smiles- Ayrıcalıklı bir uçuş deneyimi yaşamak ve uçtukça Mil kazanmak için Miles&Smiles üyesi olun.
Seyahat Sigortası- Seyahatiniz sırasında beklenmedik durumlara karşı önlem alın.
Uçak İçi İkram- Lezzetli ikramlarımızla yolculuğunuzu bir ziyafete dönüştürüyoruz.
Otel/Araç- Otelde yerinizi ayırttınız mı? Özel fiyatlar ve Mil fırsatlarıyla rezervasyon yapın.
Seyahat- Türk Hava Yolları ile keyifli bir uçuş deneyimi için işleminiz tamamlanıyor…
Spor Ekipmanı- Golf ekipmanlarınızı sizinle birlikte dilediğiniz yere götürüyoruz.
Turkish Airlines Illustrations
293
1,201
15
Published:
Multiple Owners

    Owners

    Ahmet Iltas Istanbul, Turkey
    ANIVERSE * Istanbul, Turkey

    Turkish Airlines Illustrations

    293
    1,201
    15
    Published:

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