Turkish Airlines Illustrations

Türk Hava Yolları ile ürettiğimiz ve sitelerinde kullanılacak ilüstrasyon serisini nihayet paylaşabiliyorum.
Aylar süren uzun bir işbirliği sonunda çıkan ve beni oldukça mutlu eden bir proje oldu.
Some artworks illustrations i can share finally which we’ve created with Turkish Airlines .
Was a long and a nice journey for myself. I am quite satisfied with the result hope you guys enjoy it as well!
Istanbul Airport- Dünyanın yeni buluşma noktası, İstanbul Havalimanı!
Details
Uçuş Ağı- Sizi dünyada en fazla ülkeye taşıyan havayoluyuz!
Details
Filo- İleri teknolojiyi kusursuz konforla buluşturan genç filomuzla tanışın.
Details
Skylife- Skylife ile dünyadaki farklı kültürlere ve güzelliklere yakından bakın.
Details
Touristanbul- Havalimanında aktarmanızı beklemek yerine İstanbul turuna çıkabilirsiniz.
Details
İndirim- Engelli yolcularımıza indirim!
Details
Shop&Miles- Millerinizle alışveriş yapmaya ne dersiniz? Shop&Miles’a davetlisiniz.
Ödeme- Hızlı ödeme yapın, zaman kazanın!
Miles&Smiles- Ayrıcalıklı bir uçuş deneyimi yaşamak ve uçtukça Mil kazanmak için Miles&Smiles üyesi olun.
Miles&Smiles- Miles&Smiles kredi kartıyla ekstra Mil kazanın!
Miles&Smiles- Ayrıcalıklı bir uçuş deneyimi yaşamak ve uçtukça Mil kazanmak için Miles&Smiles üyesi olun.
Seyahat Sigortası- Seyahatiniz sırasında beklenmedik durumlara karşı önlem alın.
Uçak İçi İkram- Lezzetli ikramlarımızla yolculuğunuzu bir ziyafete dönüştürüyoruz.
Otel/Araç- Otelde yerinizi ayırttınız mı? Özel fiyatlar ve Mil fırsatlarıyla rezervasyon yapın.
Seyahat- Türk Hava Yolları ile keyifli bir uçuş deneyimi için işleminiz tamamlanıyor…
Spor Ekipmanı- Golf ekipmanlarınızı sizinle birlikte dilediğiniz yere götürüyoruz.