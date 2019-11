Museu da Cidade Collection Guides

Collection guides developed under the project City Museum of Porto City Hall. The City Museum comprises a set of museums in Porto.

The development of this guide results from the need to create a descriptive object of the collections present in Romantic Museum, Guerra Junqueiro House Museum and Marta Ortigão Sampaio House Museum , which had the editorial coordination of the museums themselves. Thus, we intend to group some of the most important pieces and compile them into one object, with relevant information on every piece on the catalogue.









Guia de Coleções desenvolvido no âmbito do projeto Museu da Cidade da Câmara Municipal do Porto. O Museu da Cidade engloba um conjunto de núcleos museológicos espalhados pela cidade do Porto.

O desenvolvimento deste catálogo resulta da necessidade de criar um objeto descritivo das colecções presentes no Museu Romântico, na Casa-Museu Guerra Junqueiro e na Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio, que contaram com a coordenação editorial dos próprios museus. Assim, pretende-se agrupar algumas das peças mais importantes e compilá-las num só objeto, com informações de relevo sobre cada uma das peças catalogadas.