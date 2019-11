Modesta Cassinello Cosmetics

/Eng

Modesta Cassinello is an honest transparent and open cosmetics company, looking to provide a unique experience. We opted for a sophisticated graphic ecosystem to accompany the brand, which would reflect its elegance and pureness. By limiting the choice of colours to black and white and using a Classic Serif font, this cosmetic range takes on its own personality and achieves the desired unisex message.





Delicateness, pureness and the concept of natural cosmetics are reinforced by the images used on the packaging. They bring out the botanical aspect of Modesta Casinello and natural resources used as the base of the products components.









/Esp

Modesta Cassinello es una cosmética de autor honesta, transparente y cercana, en la búsqueda de una experiencia auténtica. Buscamos un ecosistema gráfico sofisticado que complemente a la marca, reflejando su elegancia y pureza con el empleo de una paleta reducida a blanco y negro y una tipografía serif clásica que otorgan a la línea cosmética su propia personalidad y un lenguaje unisex.





Delicadeza, pureza y el concepto de cosmética natural se refuerzan mediante el uso fotográfico en el packaging, destacando el componente botánico de Modesta Cassinello y la materia prima como base de sus formulaciones.