今日头条生机创造城
TouTiao Vitality Create City
插画设计：@隐身少女Alice
字体设计：杨思广告
品牌方：今日头条
品牌方：今日头条
The Vitality Create City divided into 4 regions:
Red is the ancient times
Green is the jungle treasure
Blue is the connect in the mind
Purple is the forward thinker
These zones are made up of different IP, show, food, game, bazaar......
插画主视觉围绕头条生机创造城线下活动进行创意设计，活动集结几十个知名品牌和ip 节目 美食 游戏 集市。
为了表现出创造城的热闹氛围及古今中外的不同风格，画面分 红 绿 紫 蓝 四个主要区域，四个区域之间有过渡色进行衔接。
一条好彩街横穿画面为热闹的集市扩展一些可呼吸的空间。由于展区元素多达几十个，所以在视觉表达和融合上比较有难度。
为了表现出创造城的热闹氛围及古今中外的不同风格，画面分 红 绿 紫 蓝 四个主要区域，四个区域之间有过渡色进行衔接。
一条好彩街横穿画面为热闹的集市扩展一些可呼吸的空间。由于展区元素多达几十个，所以在视觉表达和融合上比较有难度。
Title
Illustration Visual
Design Procedure
Red
Purple
Residents
Green
Blue
Activity