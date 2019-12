Art Sonor - Fundació Joan Miró Barcelona

Graphic campaign design, catalogues and exhibition graphics for Art Sonor? (Sound Art?) exhibition, by Fundació Joan Miró Barcelona.

A solution to transmite the concept of sound through typographical vibrations.

The project concerns: posters design, banners, merchandising materials, handouts, flyers, catalogues design, exhibition graphics, digital graphics...

Client: Fundació Joan Miró Barcelona

Studio: Gris

Art direction: Griselda Martí

Design: Helena Esteban, Gisela Chueca & Griselda Martí

Catalogue: AD: Griselda Martí & Erola Boix / Design: Helena Esteban, Erola Boix & Griselda Martí

Photography: Jorge Vidal