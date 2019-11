Antibooks. Mostreig #3

Muestreo #3. Anti-books es la tercera de una serie de muestras producidas desde el Centro de Estudios y Documentación del MACBA para dar a conocer su fondo y sus colecciones documentales. En esta ocasión, la atención se centra en una selección de libros de artista de los años sesenta y setenta, de entre los más de 4.000 que se conservan en el archivo del museo, influidos por los movimientos conceptual y minimalista.





Sampler #3. Anti-books is the third in a series of exhibitions produced by the MACBA Study Centre to publicise its archive and its documentary collections. On this occasion, the attention focuses on a selection of artists’ books from the 1960s and 1970s–from among the more than 4,000 that are preserved in the museum archive–influenced by the conceptual and minimalist movements.