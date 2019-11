Ahooli Streetwear Identity

Project/Проект:

Ahooli





Type/Тип:

Branding/Брендинг





Description/Опис:





Ahooli is a Ukrainian on-line streetwear shop and clothing brand established in Kyiv.

The designer brand caters to the skateboarding, hip hop cultures, and street sport as well as to the youth culture in general. The designer brand produces outwear, hats and caps.









Ahooli — український он-лайн магазин та бренд вуличного одягу, заснований у Києві.

Бренд спеціалізується на одягу для скейтбординга, культури хіп-хопу та вуличного спорту, а також на культурі сучасної молоді в цілому. В асортимент бренду входять верхній одяг, шапки, кепки.