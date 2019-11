LITTLE SPACES

LITTLE SPACES

Little spaces es una serie fotográfica que hice en el Musee Miniature et Cinemaen LYON, todo lo que verán son maquetas, con un nivel de detalle increíble.⁠

Lo que más me gusta de esta serie es que no fue planeada, simplemente entré a ver un museo que ni siquiera sabía que estaba esto dentro y tomé mi cámara y comencé a fotografiar cada una, rápido para no molestar a los visitantes y sin pensar mucho en nada. Está todo hecho con una Leica Q-P.