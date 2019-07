MIES





Corporate identity design project for a high line quality gourmet products next to be commercialized in México. We sought to emphasize elegance, cleanliness, neatness and put a secondary value on the issues of organic production.

Proyecto de diseño de identidad corporativa para una línea de productos gourmet de alta calidad próximos a comercializarse en México. Se busco hacer énfasis en la elegancia, limpieza, pulcritud y poner un valor secundario en las cuestiones de producción orgánica.