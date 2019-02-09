拼图饼干
JIGSAW CUIT
拼图饼干提供了一种新颖的零食搭配方式，将不同种类的零食组合在一起可以在吃的时候带来不同以往的味觉体验。试想一下软糖和饼干在一起吃是什么口感？镶嵌饼干中包含了四种平时常见的零食：巧克力，软糖，奶酪，奶油。这些单独的零食被设计成五角星的形状，它们可以被直接吃掉，也可以将这些零食嵌入饼干的中心的洞中，与饼干一起搭配食用，体验不同的零食和饼干一起搭配时的有趣口感，在不断尝试搭配方式的过程中增强了零食之间的互动关系，也让休闲时光的变得更加新奇而令人享受。
获奖情况：
2018 红点概念设计奖至尊奖 / 2018 Red Dot Concept Design Award Best Of Best Award
2019 意大利 A' DESIGN AWARD 荣誉奖 / 2019 Italian A'DESIGN AWARD Honor Award
2019 欧洲产品设计银奖 / 2019 European Product Design Silver Award
Design By : Zhang Jian Yu MuTian Feng Zhe OuYang Lin Wu WeiLi