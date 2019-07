Narrativa de marca





Queremos iniciar un diálogo entre las tres marcas, a través del mensaje, de la palabra, de la letra. No estamos construyendo una marca o tres, sino una filosofía, una manera de comunicar, de cocinar, de tratar al comensal, un estilo de vida. Para ello no necesitamos un logotipo sino un lenguaje propio. La identidad al igual que la experiencia que proponemos, será recordada para siempre. La propuesta de marca no depende de imágenes y recursos literales, evidentes o manidos, sino de un lenguaje tipográfico único que funcionará a la vez como punto de conexión y como el elemento básico diferenciador.