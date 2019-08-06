ONE DAY PASS LIMITED EDITION Ticket / Bookmark design

2O19 ONE DAY PASS LIMITED EDITION 年度限定票卷
for 不只是圖書館NOT JUST LIBRARY
對多數人來說，網路的發展和閱讀的習慣已經成為反比，
所以帶領讀者以更輕鬆的狀態進入閱讀的領域，便是圖書館無形的責任，
因此 不只是圖書館 Not Just Library 2019的年度票卷，
我們便以「創造書中新的風景」為出發點，讓讀者可以透過書籤不同的視角，
在書中發覺新的趣味。一本小說、漫畫、攝影集，都能成為創作的材料。
所以帶領讀者以更輕鬆的狀態進入閱讀的領域，便是圖書館無形的責任，
因此 不只是圖書館 Not Just Library 2019的年度票卷，
我們便以「創造書中新的風景」為出發點，讓讀者可以透過書籤不同的視角，
在書中發覺新的趣味。一本小說、漫畫、攝影集，都能成為創作的材料。
一張平凡的票卷，提供一個非尋常的閱讀路徑，
讓「讀者」有意無意的轉變成「創作者」的角色。
讓「讀者」有意無意的轉變成「創作者」的角色。
不懂小說、不懂攝影、不懂排版、不懂設計，在拿到這張書籤後，
都是不存在的藉口，藉由「用書籤來創造新屬於自己的新風景」的這個過程中，
讀者的來回嘗試，都是和那本書的作者、設計師的一種全新的合作模式。
都是不存在的藉口，藉由「用書籤來創造新屬於自己的新風景」的這個過程中，
讀者的來回嘗試，都是和那本書的作者、設計師的一種全新的合作模式。
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不只是圖書館 NOT JUST LIBRARY
2O19 ONE DAY PASS LIMITED EDITION
2O19 ONE DAY PASS LIMITED EDITION
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(TICKET DESIGN) O.OO
(CLIENT)不只是圖書館 NOT JUST LIBRARY
(PRINT)印簿玩 Tooget
(PHOTOGRAPHY) O.OO
(YEAR) 2O19
(CLIENT)不只是圖書館 NOT JUST LIBRARY
(PRINT)印簿玩 Tooget
(PHOTOGRAPHY) O.OO
(YEAR) 2O19