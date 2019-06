ONE DAY PASS LIMITED EDITION Ticket / Bookmark design

2O19 ONE DAY PASS LIMITED EDITION 年度限定票卷

for 不只是圖書館NOT JUST LIBRARY









所以帶領讀者以更輕鬆的狀態進入閱讀的領域,便是圖書館無形的責任,

因此 不只是圖書館 Not Just Library

我們便以「創造書中新的風景」為出發點,讓讀者可以透過書籤不同的視角,

在書中發覺新的趣味。一本小說、漫畫、攝影集,都能成為創作的材料。 對多數人來說,網路的發展和閱讀的習慣已經成為反比,所以帶領讀者以更輕鬆的狀態進入閱讀的領域,便是圖書館無形的責任,因此2019的年度票卷,我們便以「創造書中新的風景」為出發點,讓讀者可以透過書籤不同的視角,在書中發覺新的趣味。一本小說、漫畫、攝影集,都能成為創作的材料。





一張平凡的票卷,提供一個非尋常的閱讀路徑,

讓「讀者」有意無意的轉變成「創作者」的角色。





不懂小說、不懂攝影、不懂排版、不懂設計,在拿到這張書籤後,

都是不存在的藉口,藉由「用書籤來創造新屬於自己的新風景」的這個過程中,

讀者的來回嘗試,都是和那本書的作者、設計師的一種全新的合作模式。





不只是圖書館 NOT JUST LIBRARY

2O19 ONE DAY PASS LIMITED EDITION





(TICKET DESIGN) O.OO

(CLIENT)不只是圖書館 NOT JUST LIBRARY

(PRINT)印簿玩 Tooget

(PHOTOGRAPHY) O.OO

(YEAR) 2O19