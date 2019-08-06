ONE DAY PASS LIMITED EDITION Ticket / Bookmark design
O.OO Design & Risograph ROOM



2O19 ONE DAY PASS LIMITED EDITION 年度限定票卷
for 不只是圖書館NOT JUST LIBRARY

對多數人來說，網路的發展和閱讀的習慣已經成為反比，
所以帶領讀者以更輕鬆的狀態進入閱讀的領域，便是圖書館無形的責任，
因此 不只是圖書館 Not Just Library 2019的年度票卷，
我們便以「創造書中新的風景」為出發點，讓讀者可以透過書籤不同的視角，
在書中發覺新的趣味。一本小說、漫畫、攝影集，都能成為創作的材料。

一張平凡的票卷，提供一個非尋常的閱讀路徑，
讓「讀者」有意無意的轉變成「創作者」的角色。

不懂小說、不懂攝影、不懂排版、不懂設計，在拿到這張書籤後，
都是不存在的藉口，藉由「用書籤來創造新屬於自己的新風景」的這個過程中，
讀者的來回嘗試，都是和那本書的作者、設計師的一種全新的合作模式。

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不只是圖書館 NOT JUST LIBRARY
2O19 ONE DAY PASS LIMITED EDITION

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(TICKET DESIGN) O.OO
(CLIENT)不只是圖書館 NOT JUST LIBRARY
(PRINT)印簿玩 Tooget
(PHOTOGRAPHY) O.OO
(YEAR) 2O19
ONE DAY PASS LIMITED EDITION Ticket / Bookmark design
116
308
5
Published:
O.OO Design & Risograph ROOM

    Owners

    O.OO Design & Risograph ROOM Taipei, Taiwan

    ONE DAY PASS LIMITED EDITION Ticket / Bookmark design

    對多數人來說，網路的發展和閱讀的習慣已經成為反比， 所以帶領讀者以更輕鬆的狀態進入閱讀的領域，便是圖書館無形的責任， 因此 不只是圖書館 Not Just Library 2019的年度票卷， 我們便以「創造書中新的風景」為出發點，讓讀者可以透過書籤不同的視角， 在書中發覺新的趣味。一本小 Read More
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