EINDSPELKUNST

Book design

Gerrit de Bruijn





‘Eindspelkunst, studies van dam en drie schijven tegen dam en schijf’, is an unique father & son project. 312 pages filled with endgames in the world of checkers (Game Of Stones), written by De Bruijn’s dad Gerrit L. de Bruijn and designed by Lennarts & de Bruijn. A monumental book, both in its content and design.



Comes with a fabulous reading ribbon

In edition of 200

Hardcover