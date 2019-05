L I G A





Liga es una iniciativa que promueve la arquitectura contemporánea a través de exposiciones, publicaciones, conferencias y talleres. Diseñamos una identidad sustentada en un sistema tipográfico y con referencias al lenguaje de representación gráfica de la arquitectura. El círculo irregular alrededor del logo juega como un elemento lúdico y en constante movimiento, que habla de la vocación evolutiva y mutante del proyecto.





