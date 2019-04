Abastecedora Nacional de Hilos es un proyecto diseñado para nuestro curso de documentación en Domestika.





Elegimos una marca que nos permitiera diseñar distintas aplicaciones, generando así un sistema gráfico más completo visualmente. Tomando este material mostramos cómo documentar un proyecto de branding, tomando en cuenta desde los aspectos más básicos como la conceptualización, hasta la postproducción.





Abastecedora Nacional de Hilos, aprende a diseñar tu primer portafolio.

El curso puedes hallarlo aquí: https://www.domestika.org/es/courses/524-portafolio-creativo-con-identidad-propia/futura