STAMESKA // STADIZ





Студия Stameska производит мебель и предметы интерьера на заказ и серийно под собственной маркой Stadiz. В основу айдентики мы заложили соединение художественного и инженерного. Два самодостаточных графических слоя могут накладываться друг на друга, образуя контрастное сочетание, или использоваться отдельно. «Инженерный» слой — сетка для верстки и базовая информация: названия проектов, таблицы с характеристиками объектов, логотип и знак студии. «Художественный» слой: силуэты и детали объектов, передает образ или ключевую идею проекта.



Graphic identity for Stameska furniture and interior design studio. Designers at Stameska mix art and engineering in their works. This duality became the main concept in our identity. Two graphic layers can be used independently or overlap, making contrasting combinations. “Engineering” layer is for layout grid and basic information. “Artistic” layer is for details and silhouettes of objects representing the feel or the main idea behind any project of the studio.