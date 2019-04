Gráfica y aplicaciones para Allez!, unas jornadas sobre prácticas ambulantes y museos dispersos que tuvo lugar en marzo en Barcelona. Una muestra de dispositivos que acercan la educación y el arte a pequeños y mayores de una manera diferente a lo establecido.

Allez!, un proyecto para el Macba, realizado con Todojunto.





Graphics and applications for Allez !, a conference on traveling practices and scattered museums that took place in March in Barcelona. A sample of devices that bring education and art closer to children and adults in a different way than established.