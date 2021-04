PENCIL ART "Le Sfumate"

Le Sfumate sono una serie di disegni di donne che svaniscono.

Il progetto è tutt'ora in via di sviluppo.

Tutti i disegni sono realizzati in tecnica tradizionale con matite, pastelli, e carboncino su carta di cotone.



The Shades are a series of drawings of women disappearing.

The project is still under development.

All the drawings are made in the traditional technique

with pencils, pastels, and charcoal on cotton paper.