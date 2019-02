G R A M O





Una marca de lentes inspirada en 4 generaciones de familia dedicadas a la visión. Fue en 1898 cuando el bisabuelo de Diego y Javier, propietarios y fundadores de gramo , inauguró el primer consultorio oftalmológico en el centro de la ciudad de México. Este proyecto le rinde culto a la familia y a la perfección, los lentes gramo se fabrican a mano en Japón, prefectura de Fukui. Para la identidad dibujamos un logotipo inspirado en los años del México moderno cuando la historia familiar florecía. Del logo se desprende un isotipo que representa unos lentes, diseñamos este para que su reproducción en tamaños minúsculos fuera perfecta. En contraste con la nostalgia del logotipo, fotografías del archivo familiar y los elementos principales de la marca, utilizamos un lenguaje tipográfico contemporáneo trayendo el proyecto al presente.









—