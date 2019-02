Le Goût des Plantes - Brand identity

_

Le Goût des Plantes is two friends who organize large plant sales in the form of ephemeral events in the major cities of France. "Nature dealers", who gather thousands of curious people several weekends a month in search of quality plants at low prices in unexpected places. A festive neighbourhood atmosphere, around a common passion and a sense of community, which we wanted to transcribe through a new graphic identity.





Our work focused on strengthening the collective's visual territory and the visibility of events, without moving towards an overly polished universe. We also tried to evoke the plant world without resorting to the classic imagery of florists, garden centres and other structures of the green economy. But above all, we wanted to continue to convey the artisanal and casual side of these ephemeral sales.

The new logo is above all a typography designed for the brand, with inverted contrasts, whose vegetal curves and curves convey a certain kindness, while maintaining a clear structure. The monogram, subtly intertwining a P and the silhouette of a leaf, completes the typographical block and gives Le Goût des Plantes a real emblem. We then designed a system of posters and publications based on a grid, which makes it easy and autonomous to generate new posters for events. The objective is to create a powerful and attractive graphic system, while offering a high degree of independence to the brand's teams in the production of visuals.

New visuals will soon be added to the case study.









Le Goût des Plantes, c'est deux amis qui organisent de grandes ventes de plantes sous forme d'événements éphémères, dans les grandes villes de France. Des "dealers de nature", qui rassemblent plusieurs week-ends par mois des milliers de curieux, en quête de plantes de qualité à petit prix, dans des lieux surprenants. Une ambiance de fête de quartier, autour d'une passion commune et d'un sens du collectif, que nous avons souhaité retranscrire à travers une nouvelle identité visuelle.

Notre travail s'est concentré autour de la volonté de renforcer le territoire visuel du collectif et la visibilité des événements, sans basculer vers un univers trop policé. Nous avons aussi cherché à évoquer le végétal sans avoir recours à l'imagerie classique des fleuristes, jardineries et autres structures de l'économie verte. Mais surtout, nous voulions continuer de véhiculer le côté artisanal et décontracté de ces ventes éphémères.

Le nouveau logo est avant tout une typographie conçue pour la marque, à contrastes inversés, dont les courbes végétales et lses rondeurs véhiculent une certaine bonhommie, tout en maintenant une structure franche. Le monogramme, imbriquant subtilement un P et la silhouette d'une feuille, vient compléter le bloc typographique et dote Le Goût des Plantes d'un véritable emblème. Nous avons conçu par la suite un système de posters et de publications sur la base d'une grille, qui permet de générer simplement et de manière autonome de nouvelles affiches pour les événements. L'objectif étant de mettre sur pied un système graphique puissant et attrayant, tout en offrant une grande indépendance aux équipes de la marque dans la production de visuels.

De nouveaux visuels viendront enrichir le cas d'étude prochainement.